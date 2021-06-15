Как правильно замораживать ягоды и фрукты

Слышали старинную русскую пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой»? Сани мы, конечно же, готовить не будем, но вот ягодами запасемся впрок, ведь это кладезь полезных витаминов и минералов, которых так не хватает человеку в холодные времена года.

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Как правильно замораживать, какие выбирать и как в дальнейшем использовать ягоды и фрукты, читайте в нашем материале.

Хорошо промойте и переберите ягоды. Обязательно высушите их на полотенце! Именно из-за лишней воды ягоды слипаются в один комок. Засыпьте ягоды в поддон для заморозки или противень, устеленный пергаментом. Отправьте в холодильник минимум на 4 часа. После полной заморозки переложите ягоды в пластиковый контейнер или зип-пакет. На первый взгляд кажется, что все элементарно – ягоды нужно сложить в пакет и отправить в морозилку. Но на самом деле есть некоторые нюансы, несоблюдение которых может превратить красивые и сочные ягодки в мятую, непригодную для употребления «жижу». Чтобы избежать этой неприятности, следуйте простой инструкции:

Ягоды, замороженные таким образом, получатся рассыпчатые и будут легко отделяться друг от друга. Срок хранения «витаминных запасов» до 10–12 месяцев. Правда, использовать их рекомендуется как можно быстрее, ведь именно от длительного хранения в замороженном виде фрукты и ягоды теряют свои полезные свойства.

Немного о пользе ягод

Давайте выясним, какие ягоды лучше всего замораживать. Поговорим о полезных свойствах некоторых из них.

Клубника

В клубнике содержится большое количество витамина С и витаминов группы В, поэтому с ней вы можете точно не переживать о сезонном авитаминозе. Кроме того, эта ягода богата на различные минералы: железо, калий, магний, марганец.

Но самое приятное то, что из клубники можно приготовить множество вкусных блюд! Самыми простыми и интересными рецептами мы делились ранее.

Черная смородина

Черная смородина – еще один кладезь витамина С, а также витаминов В1, В2, В6, В9, Е, D, Р и К. Ягода может похвастаться высоким содержанием органических кислот и минералов (магний, серебро, марганец, фосфор, калий, железо и др.).

Чаи и отвары с использованием черной смородины способствуют очищению печени и почек, лечению заболеваний органов дыхания, уменьшению воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

Малина

Один из самых популярных «бабушкиных рецептов» – горячий чай с малиной. Уверены, что и вас лечили этой вкусняшкой во время простуды или гриппа. И использование ягоды в этих целях вполне оправдано, ведь она обладает большим количество полезных веществ: витаминами А, С, РР, витаминами группы В, бета-ситостерином, органическими кислотами и минералами.

Крыжовник

Выбирая ягоды для заморозки, многие обходят крыжовник стороной, и очень зря. Пускай он не такой вкусный, как сладкие клубника или малина, зато он богат на витамины С, Р, пектин и железо, благоприятно влияет на работу органов ЖКТ, оказывает мочегонный эффект и помогает в борьбе с гриппом.

Ежевика

Ежевика содержит полный комплекс питательных и лекарственных веществ, в том числе сахарозу, глюкозу, фруктозу, органические кислоты, витамины и минералы. В народной медицине ягоды ежевики используют для улучшения состава крови, повышения иммунитета и профилактики заболеваний.

Также ягоды ежевики полезно употреблять при сахарном диабете. Сок из ягод отлично помогает при лечении бронхита, фарингита, трахеита и ангины, обладает общеукрепляющим и успокаивающим эффектом.

Голубика

Голубика – низкокалорийный, диетический продукт, который рекомендуется употреблять людям, страдающим ожирением. В 100 граммах этой ягоды содержится всего 39 кКал. А еще огромное количество полезных веществ: витамины группы В, витамины А, С, и РР, кальций, фосфор, железо.

Голубика обладает рядом уникальных свойств, например, защищает от воздействия радиоактивного излучения, нормализует работу сердца ‚кишечника и поджелудочной железы, замедляет старение нервных клеток. Кроме того, регулярное употребление этих ягод способствует улучшению зрения и даже его восстановлению!