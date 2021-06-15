Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Четыре веские причины есть яйца по утрам

Мира Маркина
6 часов назад
Яйца обладают множеством полезных свойств, которые укрепляют организм человека и даже способны поднять настроение. Неудивительно, что эксперты рекомендуют употреблять этот продукт не реже нескольких раз в неделю. Подробнее о пользе яиц по утрам – в материале "Рамблера".
Четыре веские причины есть яйца по утрам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Улучшение зрения

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которыми богаты яйца, накапливаются в сетчатке глаз и защищают их от вредоносного влияния солнечного света. Вдобавок к этому, они снижают риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна.

Высококачественные белки

Яйца обладают идеальным аминокислотным профилем и содержат высококачественные белки. Можно сказать, что этот продукт является одним из важнейших источников белка в рационе человека.

Улучшение холестеринового профиля

Несмотря на то, что в одном яйце содержится около 212 мг холестерина, употребление этого продукта не способствует повышению данного вещества в крови. Напротив, по данным некоторых исследований, яйца повышают уровень хорошего холестерина и помогают перерабатывать "плохой".

Питательные вещества

Витамины А, В2, B5, B12, а также селен, кальций, железо, калий, цинк, марганец... этими и другими полезными веществами наделены яйца. В одном крупном курином яйце – 77 калорий, 6 г качественного белка, 5 г жира и совсем немного углеводов.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители