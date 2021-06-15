Четыре веские причины есть яйца по утрам

Яйца обладают множеством полезных свойств, которые укрепляют организм человека и даже способны поднять настроение. Неудивительно, что эксперты рекомендуют употреблять этот продукт не реже нескольких раз в неделю. Подробнее о пользе яиц по утрам – в материале "Рамблера".

Улучшение зрения

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которыми богаты яйца, накапливаются в сетчатке глаз и защищают их от вредоносного влияния солнечного света. Вдобавок к этому, они снижают риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна.

Высококачественные белки

Яйца обладают идеальным аминокислотным профилем и содержат высококачественные белки. Можно сказать, что этот продукт является одним из важнейших источников белка в рационе человека.

Улучшение холестеринового профиля

Несмотря на то, что в одном яйце содержится около 212 мг холестерина, употребление этого продукта не способствует повышению данного вещества в крови. Напротив, по данным некоторых исследований, яйца повышают уровень хорошего холестерина и помогают перерабатывать "плохой".

Питательные вещества