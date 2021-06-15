Россиянам предложили давать тысячу в месяц на еду

Независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизо предложил выплачивать россиянам по тысяче рублей из-за роста цен на еду. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".
"На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование", — сказал эксперт.
По его мнению, такая мера помогла бы поддержать спрос и дала бы импульс для развития российского бизнеса.