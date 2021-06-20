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Секреты работников фастфуд кафе, о которых мы не догадывались

Мира Маркина
1 час назад
Ежегодно фастфуд кафе посещают миллиарды людей по всему миру. Еда в таких заведениях дешевая и вкусная, а ждать заказ приходится не дольше 10 минут. Но как и в любом общепите, в таких заведениях есть ряд секретов, скрытых от глаз посетителей. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Секреты фастфуд кафе, о которых мы не догадывались
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Видеокамеры

Крупные сети фастфуд ресторанов тщательно следят за своими сотрудниками и, в частности, за процессом приготовления еды. На кухне установлены видеокамеры, поэтому, если кто-то решит испортить еду, его скорее всего моментально уволят.

Еда и чай

Чтобы заварить 19 литров сладкого чая, в него добавляют примерно два килограмма сахара. А бургеры достаются посетителям, если были приготовлены не менее 15 минут назад. Если прошло больше времени, делают новые, а непригодные отдают работникам или выбрасывают.

Недобросовестные клиенты

Когда в кафе многолюдно, некоторые покупатели пытаются получить свой заказ дважды, обращаясь к разным сотрудникам. В суете работникам некогда разбираться с клиентом, поэтому, скорее всего, ему дадут вторую порцию.
Еда,
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