Секреты фастфуд кафе, о которых мы не догадывались

Ежегодно фастфуд кафе посещают миллиарды людей по всему миру. Еда в таких заведениях дешевая и вкусная, а ждать заказ приходится не дольше 10 минут. Но как и в любом общепите, в таких заведениях есть ряд секретов, скрытых от глаз посетителей. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Видеокамеры

Крупные сети фастфуд ресторанов тщательно следят за своими сотрудниками и, в частности, за процессом приготовления еды. На кухне установлены видеокамеры, поэтому, если кто-то решит испортить еду, его скорее всего моментально уволят.

Еда и чай

Чтобы заварить 19 литров сладкого чая, в него добавляют примерно два килограмма сахара. А бургеры достаются посетителям, если были приготовлены не менее 15 минут назад. Если прошло больше времени, делают новые, а непригодные отдают работникам или выбрасывают.

Недобросовестные клиенты