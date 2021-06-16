Определено, сколько мороженого можно есть в неделю

По словам Стародубовой, мороженое стоит есть не больше двух раз в неделю порциями не более 100 граммов. Диетолог рекомендует взрослым выбирать нежирное молочное мороженое с добавлением ягод или фруктов. Для детей подойдут сливочные сорта мороженого или пломбир. По ее словам, и для взрослых, и для детей лучше покупать мороженое с невысоким содержанием сахара и вкусовых добавок.