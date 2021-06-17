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В Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения: список

РИА "ФедералПресс"иещё 1
4 часа назад
Петербургские власти с 17 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции вводят ряд ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
В Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения: список
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
«На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу на территории Санкт Петербурга вводятся новые ограничения», – говорится в сообщении.
С 17 июня запрещается проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. Также в заведениях общественного питания не будут работать детские комнаты. Фуд-корты и фуд-плейсы также остановят свою работу. Исключение составят заведения, которые расположены в аэропортах, на вокзалах и заправочных станциях. С 2.00 до 6.00 не будут работать бары и рестораны.
В торговых центрах не будут работать детские комнаты и объекты развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Заполняемость кинотеатров вновь снизится до 50 %. На мероприятия, которые проводятся в помещениях, смогут попасть не более 3 тыс. человек. Отменяется проведение праздника для выпускников «Бал медалистов».
Меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу также усилят. Оказание услуг общественного питания там больше не допускается за исключением напитков.
Еда,Правительство Санкт-Петербурга,
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