Диетолог назвала «очень классное» блюдо для жары

Знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».

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Будет заходить хороший, правильный вариант окрошки, если колбасу заменить любым отварным мясом, которое вам нравится. Очень классная вещь. Или добавлять орехи. Сейчас можно взять и на несколько дней жары просто отказаться от животного белка. Это будет очень полезно. Плохо не будет. У нас есть в организме его минимальный условный запас на сутки. Это будет носить оздоровительный эффект, — отметила эксперт.

Дианова добавила, что на обед можно приготовить салаты с орехами, семенами, заправленные растительным маслом, или с сырами, например с моцареллой, рикоттой.

Греческий [салат] не очень. Он солоноват всё-таки для жары. От него ещё больше пить захочется и, соответственно, потеть будешь. А вечером [можно] добавлять, аппетит-то придёт всё равно, я бы посоветовала добавлять рыбу. Она что куском, что котлетной массой усваивается легко, легче, чем мясо. А вот кусковое мясо, курица тяжелее для ферментных систем [организма], — считает диетолог.

Запасы углеводов восполнят «пара адекватных, хороших хлебцов», резюмировала собеседница.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центра европейской части РФ о надвигающейся жаре. Температура воздуха прогреется к выходным до 30 градусов.