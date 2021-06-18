10 блюд в ресторане, которые нельзя заказывать

Мы понимаем, что большинство людей, раз в неделю обедающих в ресторане, уже считают себя знатными гурманами и специалистами по меню. Однако даже они вряд ли знают закулисные секреты ресторанной кухни. Зато всю подноготную отлично знают шеф-повара, трудящиеся на этих самых жарких кухнях. Они-то нам сегодня и поведают, что ни в коем случае нельзя заказывать в ресторане и почему.

Голландский соус

Известный американский шеф-повар Энтони Бурден признался, что не знает ни одного коллеги, кто бы готовил голландский соус после заказа. Обычно его делают заранее и убирают, как и многие другие заготовки. Проблема в том, что вкусный соус очень любят бактерии и его нужно хранить в строгих условиях при определенной температуре. А такие условия соблюдают далеко не все.

Рыба по понедельникам

Обычно рыбные рынки, которыми так славятся азиатские страны, не работают по субботам. Так что все, что там продают в воскресенье и понедельник, — это улов четверга и пятницы. Можно представить, что там доживает до начала рабочей недели.

Курица

Многие выбирают блюда из курицы, потому что их очень трудно испортить. Только вот посетители ресторанов не задумываются о количестве химикатов, гормонов и антибиотиков, которые могут быть в курице. На сегодняшний день можно заказать блюда из другой птицы — например, перепелки или цесарки. А уже дома можно приготовить курицу с фермы, в которой вы точно уверены.

Неспециализированные блюда

Часто можно увидеть, как посетители, к примеру, японского ресторана хотят пасту или бургер. Если уж вы пришли в японский ресторан, заказывайте то, на чем он специализируется. Зачем идти в бургерную и брать скромный салат или пасту? В таких местах эти блюда вписаны в меню только для того, чтобы всем угодить. И несложно догадаться, что непрофильные блюда будут так себе.

Так что, если хотите пасты, идите в ресторан с правильной кухней.

Морепродукты

Морепродукты вообще опасная вещь и чрезвычайно капризный продукт. Если вы не уверены в качестве, происхождении или свежести, ни в коем случае не берите их. Например, в США треть морепродуктов продается с неправильной маркировкой.

Своеобразные блюда

Далеко не все традиционные блюда из прошлого стоит пробовать. Даже если вы много о них слышали и видели их в разных меню. Например, хэш из солонины — блюдо, которое придумали в военное время, потому что говядину выдавали нормированно. По сути, вы заказываете на завтрак консервированную говядину, в то время как в меню полно блюд из свежих и вкусных продуктов.

Все, что вы можете приготовить дома

Раз уж вы выбрались «в свет», чтобы пообедать в ресторане, не заказывайте блюдо, которое вы часто едите дома, только потому, что оно ваше любимое. Попробуйте что-то новое, что заставит вас удивиться и взорвет вкусовые рецепторы. Это необязательно должно быть что-то модное с сумасшедшими сочетаниями, достаточно того, что вы ни разу не пробовали.

Вагю и кобе

Вагю — общее название нескольких пород коров, мясо которых высоко ценится и стоит очень дорого. А кобе — это говядина премиального качества, получаемая от быков японской черной породы. Причем мясо за пределы Японии не вывозится, так что все, что продается вне страны, имеет мало общего с настоящей кобе.

Многие рестораны, чтобы придать себе респектабельности и эксклюзивности, а также заработать побольше, включают в меню блюда из мяса вагю или кобе. Стоит ли говорить, что то, что вам подадут, может оказаться вовсе не кобе. Лучше брать рибай из ангуса — не прогадаете.

Устрицы

Согласно статистике, за последние пять лет случаев отравления моллюсками было зафиксировано гораздо больше, чем за два десятка лет. Возможно, это связано с потеплением воды в Мировом океане — как известно, бактерии размножаются быстрее в более теплой среде. Или мода на устрицы достигла своего апогея. В любом случае устрицы стоит брать только в проверенном месте на морском побережье. Если не дай бог отравитесь, запомните это на всю жизнь.

Деликатесы