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Суп оказался вредным для пищеварения

Мария Грибова
7 часов назад
Американские диетологи рассказали, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать проблем с пищеварением и лишним весом. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!
Суп оказался вредным для пищеварения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В перечень продуктов, которые негативно влияют на баланс микрофлоры организма, попали, на первый взгляд, безобидные продукты. Среди них оказался куриный суп с лапшой. Дело в том, что в нем слишком много натрия, , а повышенное потребление соли связано с увеличением риска ожирения более чем на 25 процентов.
На первом месте в списке оказались хлопья, поскольку в них содержится много сахара, переизбыток которого вредит здоровью. На втором — ароматизированные йогурты, так как красители и пищевые добавки превращают продукт в «сахарную бомбу».
Диетологи также упомянули бекон и другие виды жирного мяса. Мясные полуфабрикаты высокой степени обработки убивают полезные бактерии в кишечнике. Жареная картошка и чипсы также не рекомендуются к употреблению.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван продукт, с которым опасно сочетать кофе.
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