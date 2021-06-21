Суп оказался вредным для пищеварения

Американские диетологи рассказали, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать проблем с пищеварением и лишним весом. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

В перечень продуктов, которые негативно влияют на баланс микрофлоры организма, попали, на первый взгляд, безобидные продукты. Среди них оказался куриный суп с лапшой. Дело в том, что в нем слишком много натрия, , а повышенное потребление соли связано с увеличением риска ожирения более чем на 25 процентов.

На первом месте в списке оказались хлопья, поскольку в них содержится много сахара, переизбыток которого вредит здоровью. На втором — ароматизированные йогурты, так как красители и пищевые добавки превращают продукт в «сахарную бомбу».