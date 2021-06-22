Ученые доказали связь между употреблением мяса и раком

Ученые Института раковых исследований Дана-Фарбер нашли доказательства связи употребления мяса и рака кишечника. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Ученые секвенировали экзом раковых клеток колоректальной карциномы. Экзомом называют ту часть генома, которая представлена экзонами — участками, которые непосредственно участвуют в синтезе белка. Всего было рассмотрено 900 случаев рака у пациентов, которые наблюдались в рамках исследования, связывающих заболевание с образом жизни и питанием.

Исследователи обнаружили, что случаи рака были связаны с типом повреждения ДНК, называемым алкилированием, который ранее не был описан для колоректальной карциномы. Алкилированию подвергались протоонкогены KRAS и PIK3CA. KRAS кодирует белок, который участвует в передаче сигналов, связанных с инициацией роста и деления клеток. Кроме того, широко известно, что мутации в PIK3CA связаны с развитием различных человеческих опухолей.

Подвергшиеся изменениям ткани располагались в дистальном отделе кишечника, который ведет к прямой кишке, где чаще всего развиваются опухоли. Выявленные мутации в генах были связаны с плохой выживаемостью пациентов. Самые обширные уровни алкилирования повышали риски смерти от рака прямой кишки на 47 процентов.