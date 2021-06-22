Доказана способность кофе снижать риск смерти

Британские ученые выяснили, что кофе снижает риск развития хронических заболеваний печени. Специалисты также доказали способность напитка уменьшать вероятность летального исхода при этих болезнях. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка — проекта, направленного на поиск генетических факторов и факторов окружающей среды. В эксперименте участвовали добровольцы от 40 до 69 лет. Большинство из них признались в любви к кофе (384 818 человек), а остальные сказали, что не употребляли напиток.

Специалисты изучали состояние печени участников на протяжении почти 11 лет и зафиксировали 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени. Исследователи также учли такие факторы, как индекс массы тела участников, употребление алкоголя и статус курения.

В результате анализа ученые выяснили, что употребляющие кофе любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20 процентов меньше. Кроме того, у приверженцев кофе риск смерти от этих причин оказался на 49 процентов ниже, чем у другой группы.