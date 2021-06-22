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Ученые заявили, что картофель снижает давление

Анна Арсеньева
2 часа назад
Ученые из США заявили, что вареный и печеный картофель полезен для здоровья. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.
Ученые заявили, что картофель снижает давление
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с гипертонией или предгипертензией. Как показал эксперимент, употребление картофеля снизило у них систолическое артериальное давление в отличие от контрольной группы, соблюдавшей диету без картофеля.
Картофель также снижает задержку натрия в организме и, по словам специалистов, работает лучше добавок с калием. Всего один клубень в день восполняет примерно десять процентов суточной потребности взрослого человека в калии.
"Пока мы пришли к выводу, что отварной или запеченный картофель помогает снизить систолическое кровяное давление, а картофель фри не оказывает отрицательного воздействия и также может быть включен в рацион как часть здоровой диеты", — заявили авторы исследования.
Кроме того, ученые выяснили, что ежедневная порция картофеля фри, содержащая 330 калории, не оказывает негативного воздействия на кровеносные сосуды.
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