Ученые заявили, что картофель снижает давление

Ученые из США заявили, что вареный и печеный картофель полезен для здоровья. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с гипертонией или предгипертензией. Как показал эксперимент, употребление картофеля снизило у них систолическое артериальное давление в отличие от контрольной группы, соблюдавшей диету без картофеля.

Картофель также снижает задержку натрия в организме и, по словам специалистов, работает лучше добавок с калием. Всего один клубень в день восполняет примерно десять процентов суточной потребности взрослого человека в калии.

"Пока мы пришли к выводу, что отварной или запеченный картофель помогает снизить систолическое кровяное давление, а картофель фри не оказывает отрицательного воздействия и также может быть включен в рацион как часть здоровой диеты", — заявили авторы исследования.