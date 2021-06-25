Врач назвала главную опасность мороженого

По ее словам, рекомендованная норма потребления мороженого - не более 100 грамм примерно два раза в неделю. Больше - уже есть риск получить ЛОР-патологии. Может не только заболеть горло, вред можно нанести связкам, могут обостриться хронические заболевания.

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Мороженое относится к десертам, оно имеет высокую калорийность за счет содержания сахара и жиров в нем, поэтому не рекомендуется его употреблять людям, страдающим сахарным диабетом, лицам с избыточной массой тела, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (таких как панкреатиты, гастриты).

"Если у человека нормальный вес, и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака - неплохой выбор в жару. А если съесть на ночь большую порцию мороженого, это совсем другое дело. Даже если речь идет о низкокалорийном мороженом. Важно время приема и его количество", - уточняет врач.

Тамара Прунцева советует отдавать предпочтение продукту с меньшим количеством ингредиентов - чем их меньше, тем больше пользы. Лучше избегать мороженого, где "все включено": мороженое с повышенным количеством жиров, сладкое варенье, печенье, сироп и т.п.

Сейчас также в магазинах много так называемого "правильного" мороженого. Например, сорбеты могут состоять полностью из ягод и фруктов, и они уж точно не принесут вреда, говорит диетолог.