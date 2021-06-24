Диетолог назвала идеальное блюдо в сильную жару

По ее словам, при высокой температуре воздуха значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Специалист пояснила, что вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав.

Диетолог добавила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Она уточнила, что предпочтение все же лучше отдавать холодным супам. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодную еду в жару специалист посоветовала не употреблять.