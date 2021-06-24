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Диетолог назвала идеальное блюдо в сильную жару

Lenta.ruиещё 6
6 часов назад
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik сообщила, что суп является идеальным блюдом в сильную жару.
Диетолог назвала идеальное блюдо в сильную жару
Фото: PixabayPixabay
По ее словам, при высокой температуре воздуха значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Специалист пояснила, что вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав.
Арзуманян отметила, что восполнять потери лучше всего с помощью супа.
«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров», – сказала она.
Диетолог добавила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Она уточнила, что предпочтение все же лучше отдавать холодным супам. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодную еду в жару специалист посоветовала не употреблять.
«Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар», — пояснила Арзуманян.
Еда,ИА Sputnik,
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