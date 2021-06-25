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Чем опасен отказ от мяса: отвечает диетолог

РИА "ФедералПресс"
5 часов назад
Врач-диетолог рассказала СМИ, чем грозит полный отказ от мяса здоровью.
Чем опасен отказ от мяса
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
«Если полностью исключить мясо из рациона, можно серьезно навредить организму», – рассказала Ольга Кораблева.
Отказ от мяса грозит дефицитом жизненно необходимых витаминов и минералов, анемией и проблемами с зубами.
Когда человек только принял решение отказаться от мяса, в первое время адаптации организма к новым условиям может регулярно происходить вздутие живота и газообразование. Затем в организме случится дефицит витаминов, йода, фосфора и кальция.
Также отказ от мяса повлияет на состояние зубов. Велик риск того, что начнется выпадение волос и сухость кожи. Крайне ломкими станут ногти.
«Таким образом можно легко получить анемию. Это приведет к тому, что человек будет постоянно страдать одышкой, сонливостью, утомляемостью, у него будет мало энергии», – отметила врач.
Чтобы избежать того момента, когда здоровье восстановить будет сложно и дорого, нужно регулярно сдавать анализы, сообщает РИА Новости.
«Раз в полгода проверяйте ферритин и состояние крови», – посоветовала диетолог.
Еда,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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