Чем опасен отказ от мяса

Врач-диетолог рассказала СМИ, чем грозит полный отказ от мяса здоровью.

«Если полностью исключить мясо из рациона, можно серьезно навредить организму», – рассказала Ольга Кораблева.

Отказ от мяса грозит дефицитом жизненно необходимых витаминов и минералов, анемией и проблемами с зубами.

Когда человек только принял решение отказаться от мяса, в первое время адаптации организма к новым условиям может регулярно происходить вздутие живота и газообразование. Затем в организме случится дефицит витаминов, йода, фосфора и кальция.

Также отказ от мяса повлияет на состояние зубов. Велик риск того, что начнется выпадение волос и сухость кожи. Крайне ломкими станут ногти.

«Таким образом можно легко получить анемию. Это приведет к тому, что человек будет постоянно страдать одышкой, сонливостью, утомляемостью, у него будет мало энергии», – отметила врач.

Чтобы избежать того момента, когда здоровье восстановить будет сложно и дорого, нужно регулярно сдавать анализы, сообщает РИА Новости.