Диетологи назвали семь невероятных свойств черешни

Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что в одной чашке черешни — полтора грамма белка, три грамма клетчатки и масса витаминов и питательных веществ. Также ягоды продлевают молодость и улучшают сон, пишет портал Women's Health со ссылкой на диетологов.

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Рассказывая о невероятных свойствах ягод, диетологи первой назвали способность черешни предотвращать появление морщин. Ягода богата витамином С (10 миллиграммов на чашку) и другими антиоксидантами, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

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«На клеточном уровне окислительный стресс — это процесс, который повреждает клетки и, возможно, ДНК»,

— объяснила Саманта Кассетти (Samantha Cassetty), доктор медицинских наук, эксперт по питанию и здоровью и соавтор книги «Сахарный шок» (Sugar Shock).

Ягоды могут помочь снизить риск развития рака. Сладкая черешня содержит полифенолы — полезные соединения, которые могут оказывать противораковое действие. В 2019 году в журнале Nutrition and Cancer описывали опыт лечения клеток рака молочной железы экстрактом темной черешни в лаборатории — он подавлял рост раковых клеток на 50 процентов. Другое исследование, опубликованное в Journal of Functional Foods в 2020 году, показало, что экстракт темной черешни препятствует росту клеток рака.

«Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму»,

— пояснила диетолог Кери Ганс (Keri Gans), автор книги «Диета небольших изменений» (The Small Change Diet).

Ягоды вряд ли избавят от риска развития рака, но регулярное употребление их может снизить эту вероятность наравне с другими мерами профилактики, такими как регулярные физические упражнения и отказ от курения.

Еще одно свойство черешни — снижать кровяное давление, которое может стать причиной сердечного приступа или инсульта.

«Черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды»,

— добавила Кассетти.

Также черешня замедляет снижение когнитивных способностей. Благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам, которые придают ей темно-красный цвет, ягоды улучшают функции мозга и память. Они снижают воспаление и противодействуют окислительному стрессу в мозге, из-за которых повышается риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Ягоды могут снижать риск сердечного приступа, которому способствует хроническое воспаление и бляшки в кровеносных сосудах, из-за чего приток крови снижается, артерии затвердевают. Антиоксиданты в ягодах расслабляют сосуды, снижают воспаление и давление, защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.

Ягоды помогают и в борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы в черешне улучшают чувствительность к инсулину, так что глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.