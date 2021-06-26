Как выбрать вкусное и свежее куриного мяса

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко дала рекомендации, как выбрать куриную тушку, на что обратить внимание и как приготовить мясо с пользой для здоровья, сообщает «Пятый канал».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Размер курицы — первый критерий оценки, так как чрезмерно крупные тушки могут содержать гормональные препараты. По словам Кононенко, при выращивании кур часто используют гормон эстроген, из-за которого продукт может быть вреден женщинам.

Видео дня

«Если много и долго употреблять такую курицу, (...) это может привести к нарушению менструального цикла»,

— отметила врач.

Антибиотики, которые тоже используют при выращивании кур, могут нарушить полезную микрофлору организма и привести к разрастанию патогенной и грибковой флоры.

По словам диетолога, даже домашняя птица не защищена от сальмонеллеза. Поэтому в пищу использовать нужно тщательно проваренное или прожаренное мясо. Для этого надо смотреть готовность мяса в середине тушки или кусочков, не оставлять полусырых фрагментов. Бульон из курицы тоже может стать тестом на качество мяса. Прозрачный с приятным ароматом говорит о хорошем продукте.

Специалист напомнила, что ножки курицы и кожа собирают максимум химических веществ, грудка — самое чистое в этом отношении мясо. При покупке необходимо обратить внимание на запах: если он неприятный или химический, от покупки стоит отказаться.

«Мясо лучше покупать охлажденным, а не замороженным. Во-первых, это дает возможность оценить его на запах, кроме этого, в замороженном мясе будет содержаться избыточное количество воды»,

— добавила она.