Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

Самыми полезными летними ягодами являются голубика и черника из-за высокого содержания антиоксидантов. Обе ягоды содержат много цианидов, поддерживающих здоровое состояние мелких сосудов и капилляров. Поэтому голубика и черника чрезвычайно полезны для кожи и в качестве профилактики проблем со зрением. Об этом заявила диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина , передает « Комсомольская правда ».

В обеих ягодах много витамина С, витаминов группы В, витамина РР, калия, магния и марганца. В голубике, помимо этого, есть каротиноиды, провитамины витамина А. Кроме того, голубика и черника богаты полезными кислотами, имеют низкий гликемический индекс и невысокую калорийность.

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Третье место в рейтинге самых полезных летних ягод, по мнению специалиста, занимает черная смородина, которая является рекордсменом по содержанию витамина С. В ней много эфирных масел, дубильных веществ, фосфора и пектинов, которые помогают выводить из организма соли тяжелых металлов. Смородина особенно полезна для почек и печени. Также она оказывает поддерживающее действие при сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях дыхательных путей.

На четвертое место диетолог поместила клубнику, которая содержит витамин С, бета-каротин, фолиевую кислоту, способствующую укреплению сосудов, полезный для сердечной мышцы калий и снижающий давление магний, который также помогает расслаблять сосуды. Клубника обладает мочегонными свойствами, она помогает снимать отеки, а благодаря содержанию салицилатов ягода имеет антибактериальный и противовоспалительный эффект. В связи с этим она может быть полезна при простуде.

Также диетолог выделила среди ягод малину, которая из-за богатого содержания салициловой кислоты является природным аспирином, а также вишню и черешню, в которых есть важные антиоксиданты и мелатонин, помогающий наладить засыпание и сон. Кроме того, вишня и черешня снижают риск образования тромбов и помогают нормализовать давление. При этом, как отметила специалист, вишня полезнее черешни, поскольку там намного меньше фруктозы.