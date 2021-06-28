Диетолог раскрыл опасные сочетания продуктов

Турецкий специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли раскрыл опасные сочетания продуктов. Об этом пишут «Известия»

По словам специалиста, некоторые полезные сами по себе продукты не рекомендуется сочетать между собой, например, йогурт и редис или репчатый лук и чеснок. Кроме того, употребление чая и кофе вместе с едой снижает количество получаемого железа, поскольку эти напитки лучше пить не менее чем за 45 минут до еды.

Также диетолог призвал не пить чай с блюдом из яиц на завтрак, так как содержащееся в чае вещество танин снижает усвоение железа. Употребление двух кислых продуктов вместе может спровоцировать отравление.

Мясо, рыбу, курицу, молоко, молочные продукты и яйца стоит употреблять отдельно друг от друга, поскольку не рекомендуется сочетание животного белка из разных групп продуктов питания. Также рекомендуется воздержаться от употребления репчатого лука и чеснока вместе, потому что это может привести к несварению желудка, а также появлению пятен на коже и головокружению.