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Названы опасные для мозга продукты

News.ruиещё 5
50 минут назад
Самые опасные продукты для головного мозга назвала британская арабоязычная газета Rai Al Youm.
Названы опасные для мозга продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Авторы издание отмечают связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Чтобы исключить риск развития болезни, есть смысл убрать из рациона часть продуктов питания.
В частности, рекомендуется отказаться от сладостей и газированных напитков, повреждающих нервные клетки, а также острой пищи и специй, которые снижают умственные способности и негативно влияют на память.
Кроме того, опасность для мозга, по мнению авторов издания, представляют жареная пища и фаст-фуд — из-за высокого содержания трансжиров, снижающих активность мозга.
Также в материале издания содержится утверждение о чрезвычайной опасности для головного мозга консервантов, соли и насыщенных жирных кислот, которыми богаты колбасы, мясные продукты и сыры. Они вызывают воспаления и повреждают кровеносные сосуды.
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