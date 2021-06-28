Названы опасные для мозга продукты

Самые опасные продукты для головного мозга назвала британская арабоязычная газета Rai Al Youm.

Авторы издание отмечают связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Чтобы исключить риск развития болезни, есть смысл убрать из рациона часть продуктов питания.

В частности, рекомендуется отказаться от сладостей и газированных напитков, повреждающих нервные клетки, а также острой пищи и специй, которые снижают умственные способности и негативно влияют на память.

Кроме того, опасность для мозга, по мнению авторов издания, представляют жареная пища и фаст-фуд — из-за высокого содержания трансжиров, снижающих активность мозга.

Также в материале издания содержится утверждение о чрезвычайной опасности для головного мозга консервантов, соли и насыщенных жирных кислот, которыми богаты колбасы, мясные продукты и сыры. Они вызывают воспаления и повреждают кровеносные сосуды.