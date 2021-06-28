Врач объяснила, с чем нельзя сочетать гречку

Врач-эндокринолог объяснила, как не стоит есть гречку. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Специалист отметила, что гречневая каша – гипоаллергенный продукт, который всегда входит в состав лечебных столов для профилактики болезней, а также при проблемах с ЖКТ.
Индивидуальная непереносимость этого продукта отмечается крайне редко, а проблемы возникают только от переедания.
"Клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию",
Эксперт порекомендовала не сочетать гречку с жирными продуктами: мясными полуфабрикатами, жирной рыбой. В таком случае последствиями станут брожение и ощущение тяжести в животе.
"Кроме того, гречку следует не запаривать кипятком, а проваривать — в этом случае организм легче гречневую крупу".