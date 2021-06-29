Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

Американские диетологи и специалисты в области правильного питания назвали помогающий похудеть фрукт — ананас. Их слова приводит издание Women’s Health.

Ванесса Риссетто (Vanessa Rissetto), врач-диетолог и соосновательница образовательной платформы о здоровом питании, отметила, что фрукт содержит мало килокалорий — всего 52 на 100 граммов. Однако тем, кто сидит на низкоуглеводной диете, стоит есть ананас с осторожностью, чтобы не превысить норму углеводов в сутки.

Врач добавила, что в ананасе есть бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белок и помогает лучше усваиваться некоторым питательным веществам.

«Считается, что бромелайн помогает сжигать жир. Почему? Он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира», — рассказала диетолог.

Более того, фрукт содержит много клетчатки. «Клетчатка медленно переваривается в организме и помогает сохранить чувство сытости. Это важно для снижения веса», — отметила Кери Ганс (Keri Gans), диетолог, преподаватель йоги и автор книги «Диета малых перемен». «Клетчатка в ананасе также способствует пищеварению и действует как натуральное слабительное», — добавила Риссетто.

Поскольку ананас на 86 процентов состоит из воды, он хорошо увлажняет. Также фрукт богат марганцем — важным питательным веществом, которое необходимо организму для нормального функционирования и переработки пищи. Риссетто объяснила, что марганец помогает регулировать метаболизм жиров и углеводов. Высокое содержание витаминов C, B1, B2, B3 и B6 укрепляет иммунную систему и помогает в борьбе с микробами и вирусами.

Несмотря на очевидную пользу фрукта при правильном и умеренном употреблении, диетологи не рекомендуют надеяться только на ананасы при похудении.