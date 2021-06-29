Кому нельзя есть черешню

Сезон черешни наступает в июне и продолжается вплоть до конца июля. Многие люди целый год ждут этого времени, чтобы полакомиться любимой ягодой. Однако употреблять в пищу черешню можно не всем. Подробнее о том, для кого ягода может быть опасной — в материале «Рамблера».

Больным сахарным диабетом

При сахарном диабете врачи советуют ограничить употребление черешни до 165 грамм в день. Сладкие сорта предпочтительно совсем убрать из рациона. Употреблять ягоду лучше в первой половине дня или в качестве десерта после белкового приема пищи.

Аллергикам

Абсолютное противопоказание к употреблению ягоды — аллергия на саму черешню и другие ягоды. Людям, склонным к другим видам аллергий, следует с осторожностью употреблять ярко окрашенные и спелые ягоды.

При гастрите

Черешню нельзя употреблять при острой форме заболевания, особенно при гастрите с повышенной кислотностью. Ягода может спровоцировать несварение желудка, повышенное газообразование и вздутие. В хронической форме черешню следует есть с осторожностью и не на голодный желудок.

Детям

У детей черешня может вызвать высыпания в силу того, что поджелудочная железа еще не умеет выделять необходимые ферменты. Малышам без проблем с ЖКТ следует давать ягоду без косточек.