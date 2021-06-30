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Диетологи назвали самые вредные напитки

Lenta.ru
45 минут назад
Американские диетологи назвали самые вредные безалкогольные напитки. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!
Диетологи назвали самые вредные напитки
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Диетолог Холли Клеймер советует избегать прохладительного напитка Mountain Dew, который производит компания PepsiCo.
«Он не только содержит большое количество сахара, но и такие спорные консерванты и ингредиенты, как желтый 5 (пищевой краситель E102) и бензоат натрия»,
— утверждает она.
По ее словам, на 350 миллилитров Mountain Dew приходится 46 граммов сахара. Это нарушает рекомендацию Американской кардиологической ассоциации: не более 36 граммов сахара в день для мужчин и не более 25 граммов в день для женщин.
Диетолог Тина Мариначчио рекомендует отказаться от фраппучино — холодных кофейных напитков, которые продаются в Starbucks.
«Любой и всякий фраппучино — это наихудший напиток»,
— говорит она.
Самая опасная разновидность, по ее словам, — это двойной шоколадный фраппучино со сливками, содержащий 47 граммов сахара на стакан «гранде» (470 миллилитров).
Диетолог Хейди Моретти предупреждает о вреде диетических газированных напитков.
«Автоматы с диетической газированной водой все равно добавляют сахарин, являющийся потенциальным канцерогеном, чтобы подсластить напиток, — объясняет она. — К сожалению, в этих напитках из автоматов также есть аспартам, который вредит кишечной микрофлоре».
Еда,Starbucks,
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