Диетологи назвали самые вредные напитки

Американские диетологи назвали самые вредные безалкогольные напитки. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!
Диетолог Холли Клеймер советует избегать прохладительного напитка Mountain Dew, который производит компания PepsiCo.
«Он не только содержит большое количество сахара, но и такие спорные консерванты и ингредиенты, как желтый 5 (пищевой краситель E102) и бензоат натрия»,
По ее словам, на 350 миллилитров Mountain Dew приходится 46 граммов сахара. Это нарушает рекомендацию Американской кардиологической ассоциации: не более 36 граммов сахара в день для мужчин и не более 25 граммов в день для женщин.
Диетолог Тина Мариначчио рекомендует отказаться от фраппучино — холодных кофейных напитков, которые продаются в Starbucks
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«Любой и всякий фраппучино — это наихудший напиток»,
Самая опасная разновидность, по ее словам, — это двойной шоколадный фраппучино со сливками, содержащий 47 граммов сахара на стакан «гранде» (470 миллилитров).
Диетолог Хейди Моретти предупреждает о вреде диетических газированных напитков.
«Автоматы с диетической газированной водой все равно добавляют сахарин, являющийся потенциальным канцерогеном, чтобы подсластить напиток, — объясняет она. — К сожалению, в этих напитках из автоматов также есть аспартам, который вредит кишечной микрофлоре».