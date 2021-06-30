Названы самые вредные безалкогольные напитки

Американские диетологи рассказали о самых вредных безалкогольных напитках. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!

Диетолог Холли Клеймер назвала одним из самых опасных напитков газировку Mountain Dew. Она вредна не только большим количеством сахара, но и сомнительным составом.

«Он не только содержит большое количество сахара, но и такие спорные консерванты и ингредиенты, как желтый 5 (пищевой краситель E102) и бензоат натрия»

Как рассказала эксперт, в этой газировке содержится 46 граммов сахара на 350 миллилитров напитка. Такое соотношение нарушает ежедневную норму сахара, установленную Американской кардиологической ассоциацией. Согласно ей, женщинам рекомендуют употреблять не более 25 граммов в день, а мужчинам — не более 36.

Диетолог Тина Мариначчио посоветовала сократить употребления охлажденных напитков на основе кофе в Starbucks — фраппучино.

Диетолог Хейди Моретти заявила о том, что даже диетические газированные напитки с отсутствием сахара на самом деле опасны. Они могут навредить микрофлоре кишечника.