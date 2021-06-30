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Названы самые вредные безалкогольные напитки

Елизавета Назарова
4 часа назад
Американские диетологи рассказали о самых вредных безалкогольных напитках. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!
Названы самые вредные безалкогольные напитки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Диетолог Холли Клеймер назвала одним из самых опасных напитков газировку Mountain Dew. Она вредна не только большим количеством сахара, но и сомнительным составом.
«Он не только содержит большое количество сахара, но и такие спорные консерванты и ингредиенты, как желтый 5 (пищевой краситель E102) и бензоат натрия»
Как рассказала эксперт, в этой газировке содержится 46 граммов сахара на 350 миллилитров напитка. Такое соотношение нарушает ежедневную норму сахара, установленную Американской кардиологической ассоциацией. Согласно ей, женщинам рекомендуют употреблять не более 25 граммов в день, а мужчинам — не более 36.
Диетолог Тина Мариначчио посоветовала сократить употребления охлажденных напитков на основе кофе в Starbucks — фраппучино.
Диетолог Хейди Моретти заявила о том, что даже диетические газированные напитки с отсутствием сахара на самом деле опасны. Они могут навредить микрофлоре кишечника.
«Автоматы с диетической газированной водой все равно добавляют сахарин, являющийся потенциальным канцерогеном, чтобы подсластить напиток»
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказала, можно ли пить кофе в жару.
Еда,Starbucks,
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