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В России за сутки выявлено 23 218 случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 21
2 июля 2021
В России за сутки зарегистрировали 23 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперштаба по контролю и мониторингу заболеваемости. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 561 360 случаев. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 6 893. Наименьшее за сутки выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 23, Чукотском автономном округе - 14, в Ненецком автономном округе - 8. По данным на 2 июля, в России зафиксирован антирекорд по числу погибших от коронавируса - 679 человек. Днем ранее зафиксировали 672 летальных случая. Общее число смертей с начала пандемии достигло 136 565. Выздоровели 18 197 человек за сутки - это максимум с 19 февраля. Ранее россиянам назвали пять основных симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ.
В России за сутки выявлено 23 218 случаев коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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