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Продукты, которые вреднее сахара

Александра Нечаева
5 часов назад
Мы часто слышим о вреде сахара, забывая о том, что в нашем ежедневном рационе присутствует и более вредная пища. Читайте об этом в материале “Рамблера”.
Продукты, которые вреднее сахара
Фото: DepositphotosDepositphotos

Нитритные продукты

Вещества под названием нитриты используют для того, чтобы увеличить срок хранения продуктов. Они встречаются в форме консервантов и красителей. Чаще всего их добавляют в консервы, колбасы, переработанное мясо. Чрезмерное употребление продуктов с содержанием нитритов чревато риском возникновения проблем с пищеварением.

Искусственные подсластители

Казалось бы, употребление продуктов с искусственными подсластителями должны наносить меньше вреда фигуре и здоровью, но на самом деле это не так. Искусственные подсластители не могут обмануть мозг, который не получает сигнала о том, что вы съели что-то сладкое. В итоге это приводит к потреблению большего количества пищи и усилению чувства голода. Разумеется, о пользе для фигуры и здоровья говорить в этом случае не приходится.

Энергетические напитки

Во-первых, в них большое количество подсластителей, о которых уже было сказано выше, а во-вторых — множество стимуляторов, вредных для организма. В частности, такие напитки ухудшают настроение, аппетит и сон.
Еда,
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