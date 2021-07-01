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Эксперты определили лучший квас

Мария Грибова
9 часов назад
Максимальный балл в рейтинге Роскачества получили квас "Вятский", "Очаковский" и под маркой "Силич". Исследование есть в распоряжении "Ленты.ру".
Эксперты определили лучший квас
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По сравнению с 2017 годом, производители кваса "Букет Чувашии" и "Желтая бочка" качество своей продукции. А вот в квасе "Каждый день" был обнаружен фальсификат. В нем состав летучих компонентов оказался нехарактерным для кваса. Это может говорить о том, что процесс брожения был нарушен. Также в напитке "Русский особый" состав как летучих компонентов, так и органических кислот не соответствует квасу. Еще он изготовлен не по ГОСТу, поэтому это не квас, а безалкогольный напиток.
Роскачество призывает обращать внимание на дату изготовления. Если напиток подвергался пастеризации, то срок его годности — до года при комнатной температуре, если же нет, то до месяца.
Ранее "Рамблер" писал о том, что диетолог предупредила об опасности кваса.
Еда,Lenta.ru,
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