Эксперты определили лучший квас

По сравнению с 2017 годом, производители кваса "Букет Чувашии" и "Желтая бочка" качество своей продукции. А вот в квасе "Каждый день" был обнаружен фальсификат. В нем состав летучих компонентов оказался нехарактерным для кваса. Это может говорить о том, что процесс брожения был нарушен. Также в напитке "Русский особый" состав как летучих компонентов, так и органических кислот не соответствует квасу. Еще он изготовлен не по ГОСТу, поэтому это не квас, а безалкогольный напиток.