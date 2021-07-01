Секрет советского мороженого

Многие люди, жившие в Советском Союзе, с ностальгией вспоминают вкус легендарного молочного мороженого за 9 копеек. «Рамблер» рассказывает, почему советское мороженое считалось лучшим в мире.
Мороженое в СССР отличалось ярко выраженным молочным вкусом. За сливочность отвечал ГОСТ 117–41 — «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое». Гост был введен 12 марта 1941 года и строго соблюдался. Благодаря единой рецептуре у мороженого в разных точках СССР был одинаковый вкус, знакомый многим с детства.
Десерт готовили из цельного молока, жирных сливок и свежих яиц. В качестве загустителя добавляли натуральный желатин или агар-агар. Для жирности добавляли сливочное масло. Консерванты были под строгим запретом, а небольшое отклонение от нормы считали браком.
Ингредиенты «того самого» пломбира не были секретом. Их печатали даже в «Книге о вкусной и здоровой пище»:
- Яичные желтки
- Сливки (33-35% жирности)
- Молоко
- Сахар
- Ванилин либо ванильный сахар
В 1966 году ГОСТ отменили, и предприятия стали соблюдать правила в свободном порядке. Так, в столицах сохранилась оригинальная рецептура: московский пломбир и ленинградское эскимо стали по-своему брендами. Чем дальше от центра располагалось производство, тем больше допускалось вольностей. Например, в регионах мороженое готовили из сухого молока или томатного сока.
Незабываемость вкуса объясняется не только строгой рецептурой, но и дефицитом белка и сладостей в рационе советского человека. Источники белка, вроде хорошего мяса и рыбы, стоили дорого, многие питались преимущественно углеводной пищей (каши, хлеб, макароны, картошка). Хорошие сладости были дорогими, и покупали их по праздникам.
Сейчас на изготовление мороженого молочного, сливочного и пломбира действует ГОСТ 31457-2012, который в том числе допускает (но не обязывает) использование сухого молока, смесей, полуфабрикатов, стабилизаторов и красителей. Однако производители сами определяют, какие ингредиенты использовать и в какой пропорции.