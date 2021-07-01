Секрет советского мороженого

Многие люди, жившие в Советском Союзе, с ностальгией вспоминают вкус легендарного молочного мороженого за 9 копеек. «Рамблер» рассказывает, почему советское мороженое считалось лучшим в мире.

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Мороженое в СССР отличалось ярко выраженным молочным вкусом. За сливочность отвечал ГОСТ 117–41 — «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое». Гост был введен 12 марта 1941 года и строго соблюдался. Благодаря единой рецептуре у мороженого в разных точках СССР был одинаковый вкус, знакомый многим с детства.

Десерт готовили из цельного молока, жирных сливок и свежих яиц. В качестве загустителя добавляли натуральный желатин или агар-агар. Для жирности добавляли сливочное масло. Консерванты были под строгим запретом, а небольшое отклонение от нормы считали браком.

Яичные желтки

Сливки (33-35% жирности)

Молоко

Сахар

Ванилин либо ванильный сахар Ингредиенты «того самого» пломбира не были секретом. Их печатали даже в «Книге о вкусной и здоровой пище»:

В 1966 году ГОСТ отменили, и предприятия стали соблюдать правила в свободном порядке. Так, в столицах сохранилась оригинальная рецептура: московский пломбир и ленинградское эскимо стали по-своему брендами. Чем дальше от центра располагалось производство, тем больше допускалось вольностей. Например, в регионах мороженое готовили из сухого молока или томатного сока.

Незабываемость вкуса объясняется не только строгой рецептурой, но и дефицитом белка и сладостей в рационе советского человека. Источники белка, вроде хорошего мяса и рыбы, стоили дорого, многие питались преимущественно углеводной пищей (каши, хлеб, макароны, картошка). Хорошие сладости были дорогими, и покупали их по праздникам.