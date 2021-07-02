Названы продукты для борьбы с усталостью и стрессом

Индийский врач-диетолог Шивани Сикри (Shivani Sikri) назвала продукты, которые придают бодрости и помогают в борьбе с усталостью и стрессом. Ее рекомендации приводит Bangalore Mirror.

Прежде всего медик посоветовала восполнить дефицит витамина C, который придает организму бодрости и укрепляет иммунитет. Для этого она порекомендовала включить в рацион киви, цитрусовые, шпинат и перец. По ее мнению, сил также может придать белок, которого много, например, в яйцах и чечевице. Причиной вялости, утверждает Сикри, может быть дефицит железа, которым богаты горох, тофу, киноа, сухофрукты и темный шоколад, или же нехватка селена, восполнить запасы которого можно с помощью яиц, бобовых и орехов.

Помимо общих рекомендаций диетолог назвала конкретные продукты. Сикри посоветовала регулярно пить молоко с шафраном: пряность обладает антидепрессивным эффектом и снимает усталость. Начать день, по ее мнению, лучше с бодрящего напитка из лимона и имбиря и съесть на завтрак два плода киви.

Сикри также рекомендовала употреблять мед и бананы для повышения стрессоустойчивости. При переутомлении, по словам медика, можно съесть бразильские орехи или пару квадратиков темного шоколада, в котором содержится не менее 70 процентов какао. Однако врач предупредила диабетиков, что к сладкому следует относиться с осторожностью.