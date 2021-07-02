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Диетолог назвала продукты для борьбы с усталостью и стрессом

Даня Виттиг
7 часов назад
Индийский врач-диетолог Шивани Сикри назвала продукты, которые помогают в борьбе с усталостью и стрессом. Об этом сообщает Bangalore Mirror.
Диетолог назвала продукты для борьбы с усталостью и стрессом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врач посоветовала восполнить дефицит витамина C, который придает организму бодрости и укрепляет иммунитет. Для этого необходимо есть киви, цитрусовые, шпинат и перец. Сил также может придать белок из яиц и чечевицы.
По мнению Сикри, причиной вялости может быть дефицит железа. А железом богаты горох, тофу, киноа, сухофрукты и темный шоколад, или же нехватка селена, восполнить запасы которого можно с помощью яиц, бобовых и орехов.
Она посоветовала регулярно пить молоко с шафраном: пряность обладает антидепрессивным эффектом и снимает усталость. Начать день, по ее мнению, лучше с бодрящего напитка из лимона и имбиря и съесть на завтрак два плода киви. Также от стресса спасают мед и бананы.
При переутомлении, по словам медика, можно съесть бразильские орехи или пару квадратиков темного 70%-го шоколада. При этом к сладкому следует относиться с осторожностью.
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