Диетолог назвала продукты для борьбы с усталостью и стрессом

Индийский врач-диетолог Шивани Сикри назвала продукты, которые помогают в борьбе с усталостью и стрессом. Об этом сообщает Bangalore Mirror.

Врач посоветовала восполнить дефицит витамина C, который придает организму бодрости и укрепляет иммунитет. Для этого необходимо есть киви, цитрусовые, шпинат и перец. Сил также может придать белок из яиц и чечевицы.

По мнению Сикри, причиной вялости может быть дефицит железа. А железом богаты горох, тофу, киноа, сухофрукты и темный шоколад, или же нехватка селена, восполнить запасы которого можно с помощью яиц, бобовых и орехов.

Она посоветовала регулярно пить молоко с шафраном: пряность обладает антидепрессивным эффектом и снимает усталость. Начать день, по ее мнению, лучше с бодрящего напитка из лимона и имбиря и съесть на завтрак два плода киви. Также от стресса спасают мед и бананы.