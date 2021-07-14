Продукты, из-за которых появляется запах перегара

Некоторые продукты обладают особыми свойствами менять запах изо рта. К таким относятся, например, яблоки — из-за большого количества железа. Некоторые продукты могут вызывать совсем неприятный запах, который легко спутать с перегаром. Поэтому, если вы планируете путешествие на автомобиле или готовитесь к важной встрече, вам лучше не употреблять эти продукты. "Рамблер" рассказывает, что вызывает запах, похожий на перегар.

Квас

Этот напиток приготовлен путем брожения, в связи с этим процентное количество алкоголя в нем может варьироваться от 0,6 до 2,6 процентов. Если вы выпьете квас, от вас наверняка будет неприятно пахнуть, а окружающие могут спутать это с запахом перегара. При этом, если вы за рулем и вас попросят подуть в трубочку, отклонений выявлено не будет.

Разносолы

Квашеная капуста, соленые помидоры и огурцы чаще всего используют как закуску к крепким спиртным напиткам, из-за чего многие путают этот запах с запахом перегара. Запах солений часто ассоциируется у людей с алкоголем, поэтому не стоит рисковать.

Кефир и другие кисломолочные продукты

Как и квас, кефир приготовлен путем брожения. В нем содержатся минимальные дозы алкоголя, поэтому он может спровоцировать запах перегара изотру. То же самое касается и других кисломолочных продуктов без добавок и сахара.

Виноград