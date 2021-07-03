Что не так с чайным грибом

Чайный гриб переживает новую волну популярности. Все чаще в магазинах можно встретить симпатичные бутылочки с надписью «комбуча» — это и есть тот самый напиток, который когда-то готовила бабушка, выращивая «нечто» в трехлитровой банке на кухне. А при желании можно найти наборы для самостоятельного приготовления с инструкцией и всеми необходимыми ингредиентами. «Рамблер» выяснил, так ли полезен чайный гриб на самом деле и кому его нельзя пить.

На самом деле гриб никакой не гриб, а колония уксуснокислых бактерий и дрожжей, которые занимаются ферментацией чая с добавленным сахаром. На выходе получается кисло-сладкий слабогазированный напиток. В нем также может содержаться некоторое количество алкоголя, поэтому не стоит его пить перед тем, как сесть за руль.

Принято считать, что комбуча улучшает пищеварение и помогает выводить токсины. Но исследований, подтверждающих это, никто не проводил, поэтому напиток не может быть лекарством и употреблять его нужно с осторожностью.

Чайный гриб не рекомендован людям, страдающим от пониженного давления, а также тем, у кого обостилась язва желудка или гастрит. Кислоты, содержащиеся в напитке, могут разрушать зубную эмаль. Если зубы чувствительные, от чайного гриба лучше отказаться.