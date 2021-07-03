Виноделы обвинили Moet Hennessy в шантаже россиян шампанским

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович обрушился с критикой в адрес производителя премиального алкоголя Moet Hennessy, который ранее отказался поставлять в РФ шампанское из-за нового закона. По мнению главы объединения, компания опасается, что их продукт не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России, поэтому она решила заняться шантажом.

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В комментарии «РИА Новости» Попович назвал остановку поставок шампанского от Moet Hennessy «криком на пустом месте». По его словам, российские вина не хуже французских, и местные потребители не останутся без напитка «такого же по качеству, вкусу и аромату».

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«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют ещё два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже», — отметил президент Союза виноградарей и виноделов.

Он также подчеркнул, что в России никого не заставляют называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Поэтому слово «шампанское» на этикетке напитка допустимо. «Мы всего лишь просим доказать её соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке», — пояснил Попович.

В России шампанское от Moet Hennessy распространяет подразделение корпорации — «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус». 2 июля стало известно, что компания направила российским партнёрам письмо о приостановке поставок шампанских вин для всех покупателей. Причиной стал закон, согласно которому слово «шампанское» разрешается использовать только в отношении шампанского, произведённого в России, импортёры же должны переименовать напиток в «игристое вино». 2 июля документ подписал президент Владимир Путин

В «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» сообщили, что производители шампанского, работающие на Moet Hennessy, «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».