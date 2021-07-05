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В России выявлено 24 353 случая коронавируса за сутки

Газета.Ruиещё 17
5 июля 2021
В России за последние сутки выявлено 24 353 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Днем ранее было зарегистрировано 25 142 случая инфекции, это было максимальное число случаев с 2 января. Отмечается, что у 13,4% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 654 человека, при этом вылечились 14 540 пациентов. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (6 557), Московская область (2 651), Санкт-Петербург (1 828). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (8). В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 635 294 случая коронавируса. За весь период умерли 138 579 человек, выздоровел 5 083 441 человек. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты, которые переболели коронавирусом, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.
В России выявлено 24 353 случая коронавируса за сутки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Еда,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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