Продукты, которые не стоит есть в жару

Необычно жаркое лето стало испытанием для всех жителей средней полосы России. Высокие температуры замедляют работу ЖКТ, поэтому аппетит естественным образом снижается. Ведь большая часть энергии уходит на терморегуляцию. «Рамблер» расскажет о продуктах, которыми не стоит перегружать свой организм в эти дни.
Фото: Кадр из фильма "Ешь. Молись. Люби"Кадр из фильма "Ешь. Молись. Люби"
Продукты, богатые белком
В процессе переваривания мяса, рыбы и других белковых деликатесов выделяется очень много тепла, незаменимого в холодное время года, но совершенно не нужного сейчас. Кроме того, на усваивание уходит много энергии, а организму она сейчас нужна для охлаждения.
Мочегонные продукты
Организм и так испытывает дефицит влаги, не нужно дополнительно лишать его воды. Поэтому не стоит налегать на такие диуретики, как бананы, манго, ягоды, спаржу, сельдерей, кофе и особенно — алкоголь. Иначе так можно и тепловой удар заработать.
Мороженое и холодные напитки
Как ни странно, их прием лишь временно облегчит ваше состояние, зато потом неприятные ощущения вернутся с удвоенной силой. Дело в том, что организм не может усвоить прохладительный напиток или порцию пломбира, предварительно не подогрев их до приемлемой температуры. Поэтому нагрузка на тело только увеличивается, а потоотделение становится интенсивнее. Так что лучше пить много воды комнатной температуры.