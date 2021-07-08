Аналитики рассказали, какие продукты в несетевых магазинах подорожали больше всего

Продукты в несетевых розничных магазинах в России в июне подорожали на 6,8 процента в годовом выражении и на 1,2 процента — по сравнению с маем. При этом максимальным стал годовой рост цен на майонез — 30 процентов, на три процента этот продукт подорожал за последний месяц, передает РИА Новости
данные компании «Эвотор».
Выросли цены и на пельмени — за месяц на три процента, а за год — на девять, что в компании связывают с ростом цен на свинину. Газированные напитки подорожали на три процента в месячном выражении, а за год — на семь. Цены на кефир и мясные полуфабрикаты, печенье, зефир и пастилу, а также на йогурты выросли за месяц на два процента, на масло, сливки, сметану, конфеты, мармелад, соки, воду, сосиски, молотый и растворимый кофе, выпечку и крупы — на один.
«Эвотор» рассчитывает динамику цен, основываясь на данных о покупках в несетевых торговых точках. Компания использует 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли категорий продуктов.