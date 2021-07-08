Аналитики рассказали, какие продукты в несетевых магазинах подорожали больше всего

Выросли цены и на пельмени — за месяц на три процента, а за год — на девять, что в компании связывают с ростом цен на свинину. Газированные напитки подорожали на три процента в месячном выражении, а за год — на семь. Цены на кефир и мясные полуфабрикаты, печенье, зефир и пастилу, а также на йогурты выросли за месяц на два процента, на масло, сливки, сметану, конфеты, мармелад, соки, воду, сосиски, молотый и растворимый кофе, выпечку и крупы — на один.