На каком масле нельзя жарить

Вокруг растительных масел много споров. Кто-то покупает оливковое, а кто-то - только кокосовое. При этом некоторые считают, что подсолнечное масло, на котором готовят большинство людей в России, очень опасно для здоровья. Но так ли это на самом деле?
Какое масло считается самым полезным для здоровья, а какое - самым калорийным? На каком лучше жарить, а какое - добавлять в салат? Нутрициолог, кандидат медицинских наук Александр Мирошников ответил на эти и другие вопросы. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.