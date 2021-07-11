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На каком масле нельзя жарить

Анна Арсеньева
24 минуты назад
Вокруг растительных масел много споров. Кто-то покупает оливковое, а кто-то - только кокосовое. При этом некоторые считают, что подсолнечное масло, на котором готовят большинство людей в России, очень опасно для здоровья. Но так ли это на самом деле?
Какое масло считается самым полезным для здоровья, а какое - самым калорийным? На каком лучше жарить, а какое - добавлять в салат? Нутрициолог, кандидат медицинских наук Александр Мирошников ответил на эти и другие вопросы. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.
Ранее "Рамблер" рассказывал про вещи, которые нельзя держать на кухне.
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