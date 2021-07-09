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Врач назвала снижающую риск диабета ягоду

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Диетолог и эндокринолог Егана Королева назвала крыжовник ягодой, снижающей риск возникновения сахарного диабета. Она перечислила его полезные свойства в эфире телеканала «Москва 24», запись доступна в YouTube.
Врач назвала снижающую риск диабета ягоду
Фото: Виталий Аньков / РИА НовостиВиталий Аньков / РИА Новости
По ее словам, крыжовник минимизирует риск за счет витамина Н, который снижает уровень глюкозы в крови и участвует в синтезе расщепляющего углеводы фермента — глюкокиназы.
«Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника полезно при таких заболеваниях, как акне и дерматиты»,
— отметила диетолог, добавив, что в ягоде также высокое содержание серы и витамина С.
Кроме того, крыжовник рекомендуется есть тем, кто испытывает боли в костях и суставах. А содержащийся в ягоде марганец способен уменьшить риск разрыва связок, переломов и вывихов.
Эндокринолог заключила, что и зеленый, и красный крыжовник обладают одинаковой пользой, так что можно выбирать по вкусу.
Еда,
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