Врач назвала снижающую риск диабета ягоду

Диетолог и эндокринолог Егана Королева назвала крыжовник ягодой, снижающей риск возникновения сахарного диабета. Она перечислила его полезные свойства в эфире телеканала «Москва 24», запись доступна в YouTube

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Виталий Аньков / РИА Новости

По ее словам, крыжовник минимизирует риск за счет витамина Н, который снижает уровень глюкозы в крови и участвует в синтезе расщепляющего углеводы фермента — глюкокиназы.

«Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника полезно при таких заболеваниях, как акне и дерматиты»,

— отметила диетолог, добавив, что в ягоде также высокое содержание серы и витамина С.

Кроме того, крыжовник рекомендуется есть тем, кто испытывает боли в костях и суставах. А содержащийся в ягоде марганец способен уменьшить риск разрыва связок, переломов и вывихов.