Назван продукт, препятствующий образованию тромбов

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Гинзбург
напомнил, что рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. При этом морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, также в ней есть витамин D.
"Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза",
Речная рыба (карп, окунь) содержит немало витамина В и фолиевой кислоты. Более того, в ней есть группа витаминов, отвечающая за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов.
"Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок",
— рассказал Гинзбург, подчеркнув, что рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект.
Наконец, Агапкин отметил, что рыба легко переваривается, а Гинзбург посоветовал ее не жарить, а готовить ее на пару или запекать в фольге.