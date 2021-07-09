Назван продукт, препятствующий образованию тромбов

Речная рыба (карп, окунь) содержит немало витамина В и фолиевой кислоты. Более того, в ней есть группа витаминов, отвечающая за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов.

Наконец, Агапкин отметил, что рыба легко переваривается, а Гинзбург посоветовал ее не жарить, а готовить ее на пару или запекать в фольге.