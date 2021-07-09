Мясников рассказал о вреде свежевыжатых соков

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалист подчеркнул, что при употреблении цельных фруктов в организм попадают полезные вещества и микроэлементы, формируется правильный пищевой комок, а вот с соком такого не происходит. Дневной нормой фруктов и овощей телеведущий назвал 0,5 килограмма.

"Клетчатка — это дозатор, который (как шприц в нужном месте) дает организму полезные продукты. Какой там пищевой комок [в соке]? Все упало в желудок, изменив кислотность, и моментально всосалось. И пользы от этого особой нет, потому что нет главного – дозатора",

— заявил врач.

Он отметил, что иногда сок, например, капустный, вызывает боли в желудке, и предостерег от употребления продуктов, прошедших обработку, поскольку они лишаются полезных свойств и к ним добавляют вредные жиры, соль, сахар.