Мясников рассказал о вреде свежевыжатых соков

Специалист подчеркнул, что при употреблении цельных фруктов в организм попадают полезные вещества и микроэлементы, формируется правильный пищевой комок, а вот с соком такого не происходит. Дневной нормой фруктов и овощей телеведущий назвал 0,5 килограмма.
Он отметил, что иногда сок, например, капустный, вызывает боли в желудке, и предостерег от употребления продуктов, прошедших обработку, поскольку они лишаются полезных свойств и к ним добавляют вредные жиры, соль, сахар.
Также Мясников напомнил о том, что в сухофруктах содержится много микроэлементов, однако нельзя забывать об их калорийности.