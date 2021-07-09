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Мясников рассказал о вреде свежевыжатых соков

РИА Новости
2 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, почему свежевыжатый сок не приносит пользы организму.
Мясников рассказал о вреде свежевыжатых соков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалист подчеркнул, что при употреблении цельных фруктов в организм попадают полезные вещества и микроэлементы, формируется правильный пищевой комок, а вот с соком такого не происходит. Дневной нормой фруктов и овощей телеведущий назвал 0,5 килограмма.
"Клетчатка — это дозатор, который (как шприц в нужном месте) дает организму полезные продукты. Какой там пищевой комок [в соке]? Все упало в желудок, изменив кислотность, и моментально всосалось. И пользы от этого особой нет, потому что нет главного – дозатора",
— заявил врач.
Он отметил, что иногда сок, например, капустный, вызывает боли в желудке, и предостерег от употребления продуктов, прошедших обработку, поскольку они лишаются полезных свойств и к ним добавляют вредные жиры, соль, сахар.
Также Мясников напомнил о том, что в сухофруктах содержится много микроэлементов, однако нельзя забывать об их калорийности.
Еда,Александр Мясников,
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