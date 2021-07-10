Чем MCT-масло лучше обычного

Об этом масле говорят, что оно дает много энергии, но при этом помогает худеть. "Рамблер" выяснил, в чем заключаются его преимущество и стоит ли отказываться от обычного.

Это масло получило свое название благодаря английской аббревиатуре МСТ, что расшифровывается как medium-chain triglycerides и в переводе на русский означает среднецепоченые триглицериды.

Считается, что такое масло быстрее усваивается организмом по сравнению с обычным и поэтому не приводит к накоплению лишнего жира.

MCT-масло изготавливается из кокосового или пальмоядрового масла с помощью метода фракционирования. В процессе производства выделяют среднецепочечные триглицериды и концентрируют.

Когда молекулы среднецепочечных жиров попадают в организм, они быстро расщепляются и начинают всасываться, после чего попадают в печень и идут на производство энергии. Этот факт позволил предположить, что МСТ-масла быстрее усваиваются и не успевают отложиться в жир. Но значимых исследований, подтверждающих данное мнение, пока не было. А в тех, что были, участвовало не так много человек, кроме того они дополнительно занимались физкультурой и придерживались низкокалорийной диеты.

Помимо прочего, есть предположение, что МСТ-масло может положительно влиять на когнитивные способности и улучшать память, регулировать уровень глюкозы и холестерина в крови, однако все это еще ждет своих исследователей.