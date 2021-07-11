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Диетолог рассказала о подходящей в жару диете

Lenta.ru
1 час назад
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о подходящей в жару диете. Об этом она заявила в беседе с RT.
Диетолог рассказала о подходящей в жару диете
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По ее словам, в жаркую погоду лучше употреблять легкую пищу, например, молочные продукты, а также овощи и фрукты, содержащие клетчатку, которая помогает очистить желудочно-кишечный тракт. Помимо этого, эксперт рекомендует заменить баранину и свинину на рыбу, птицу или крольчатину. При этом Хорол советует всегда пить много воды и смотреть на срок годности, так как летом все быстро портится. Употребление испорченных продуктов может привести к диарее, различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, объяснила диетолог.
Специалист также отметила, что при возникновении сильных симптомов отравления следует обратиться к врачу, потому что это может быть признаком заражения коронавирусом или другой серьезной инфекцией.
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