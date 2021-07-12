Врач назвала допустимую порцию арбуза в день

Арбуз обладает рядом полезных свойств для организма, например, снижает кровяное давление и повышает тонус сосудов и капилляров. Об этом « МИР 24 » рассказала диетолог Светлана Кругликова.

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Арбуз содержит множество фитонутриентов, витаминов А и С, прекрасно утоляет жажду из-за большого количества содержащейся воды и позволяет быстро почувствовать себя сытым, пояснила специалист.

«Он расширяет просветы сосудистых стен, а за счет аминокислоты — цитруллина — улучшается состояние артерий и снижется кровяное давление. Кроме того, содержащийся в арбузе икопен повышает тонус сосудов и капилляров. А витамины С и В6 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Также арбуз помогает выводить из организма шлаки и элементы радионуклидов и холестерина», — пояснила Кругликова.

Также диетолог добавила, что арбуз нельзя есть в неограниченных количествах. Кроме того, некоторым людям он и вовсе противопоказан.

«Лучше есть арбуз в первой половине дня и ограничиться 200-250 граммами. Кроме того, арбуз противопоказан людям с рядом заболеваний. Среди них: мочекаменная болезнь, колит, диарея, атеросклероз, аденома предстательной железы, а также патологии сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости», — заключила Кругликова.