Испанские ученые рассказали о том, как употребление пива сказывается на здоровье организма. По их мнению, в долгосрочной перспективе напиток может оказать положительное влияние. Об этом говорится в журнале Nutrients.

В ходе исследования влияния алкогольного и безалкогольного пива специалисты пришли к выводу, что «очень умеренное потребление» напитка полезно. Во-первых, он защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект наблюдался у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю.

Во-вторых, ученые обнаружили, что у мужчин, которые отказываются от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше. Таким образом эксперты сделали вывод, что умеренное употребление пива может защитить представителей сильного пола от диабета.