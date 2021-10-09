Яйца считаются полезным продуктом. В них много белка, мало жира и калорий, а это отлично подходит тем, кто хочет похудеть. Яйца богаты лецитином, холином, фосфолипидами, а это полезно для нервной системы. Кроме того, этот продукт является хорошим источником витамина D, которого всегда не хватает жителям крупных городов. Однако яйца полезны не во всех случаях. Например их переизбыток в рационе может быть опасен для некоторых людей. "Рамблер" рассказывает, почему опасно есть яйца каждый день.

Нарушения стула

Если вы употребляете белок с каждым приемом пищи и следите за тем, чтобы этого микроэлемента было достаточно в вашем рационе, вы можете столкнутся с нарушениями стула. В одном курином яйце содержится 1/5 ежедневной дозы белка, поэтому если съедать много яиц, это может привести к переизбытку белка, а соответственно и к запорам.

Бактерии

Многие люди уверены, что наибольшую пользу приносят сырые яйца. Некоторые ученые с ними согласны, но в таком случае призывают употреблять только свежий продукт, так как в нем могут распространятся опасные бактерии, например сальмонелла. Кроме того, многие люди страдают аллергией на сырые яйца, просто об этом не знают.

Риск сердечного приступа