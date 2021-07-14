Из-за каких продуктов появляется жир на животе

Эксперты в области питания рассказали о том, что есть продукты, понижающие сопротивляемость организма к инсулину. Это провоцирует образование лишнего жира в талии.

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Например, специалисты утверждают, что большой запас сахара находится во фруктовых соках, что делает их очень вредными для фигуры. Кроме того, нежелательно злоупотреблять выпечкой длительного хранения. По мнению диетологов, к резкому повышению уровня холестерина приводит употребление рулетов, бисквитов, кексов и других подобных сладостей.