Из-за каких продуктов появляется жир на животе

Эксперты в области питания рассказали о том, что есть продукты, понижающие сопротивляемость организма к инсулину. Это провоцирует образование лишнего жира в талии.
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Например, специалисты утверждают, что большой запас сахара находится во фруктовых соках, что делает их очень вредными для фигуры. Кроме того, нежелательно злоупотреблять выпечкой длительного хранения. По мнению диетологов, к резкому повышению уровня холестерина приводит употребление рулетов, бисквитов, кексов и других подобных сладостей.
Самым высококалорийным среди молочных продуктов считается мороженое. У человека, съевшего данный холодный десерт, резко возрастает уровень инсулина, что также нехорошо для организма. Поэтому людям, которые не хотят, чтобы у них откладывался жир в области живота, стоит меньше употреблять источники быстрых углеводов. К таким продуктам относятся рис, хлебобулочные изделия, сладкие газированные напитки, белое вино и многое другое, отмечает Newinform. Эксперты также рекомендовали желающим похудеть обратить внимание на сложные углеводы.