Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Диетологи назвали продукты, способствующие отложению жира на животе

Вечерняя Москва
3 часа назад
Эксперты в области питания рассказали о том, что есть продукты, понижающие сопротивляемость организма к инсулину. Это провоцирует образование лишнего жира в талии.
Из-за каких продуктов появляется жир на животе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Например, специалисты утверждают, что большой запас сахара находится во фруктовых соках, что делает их очень вредными для фигуры. Кроме того, нежелательно злоупотреблять выпечкой длительного хранения. По мнению диетологов, к резкому повышению уровня холестерина приводит употребление рулетов, бисквитов, кексов и других подобных сладостей.
Самым высококалорийным среди молочных продуктов считается мороженое. У человека, съевшего данный холодный десерт, резко возрастает уровень инсулина, что также нехорошо для организма. Поэтому людям, которые не хотят, чтобы у них откладывался жир в области живота, стоит меньше употреблять источники быстрых углеводов. К таким продуктам относятся рис, хлебобулочные изделия, сладкие газированные напитки, белое вино и многое другое, отмечает Newinform. Эксперты также рекомендовали желающим похудеть обратить внимание на сложные углеводы.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители