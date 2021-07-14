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Диетологи назвали приводящие к жиру на животе продукты

Анна Арсеньева
2 часа назад
Специалисты в области питания рассказали, какие продукты понижают сопротивляемость организма к инсулину и приводят к образованию лишнего жира в талии. Об этом сообщает Newinform.
Из-за каких продуктов появляется жир на животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, очень вредны для фигуры фруктовые соки. В них содержится большое количество сахара. Также не стоит злоупотреблять выпечкой длительного хранения. Рулеты, кексы, бисквиты повышают уровень холестерина.
Самым калорийным молочным продуктом является мороженое. После употребления этого десерта у человека резко возрастает уровень инсулина.
Кроме того, не стоит есть много риса, хлебобулочных изделий, пить сладкие газированные напитки и белое вино, так как все это - быстрые углеводы.
Еда,
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