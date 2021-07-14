Из-за каких продуктов появляется жир на животе

Специалисты в области питания рассказали, какие продукты понижают сопротивляемость организма к инсулину и приводят к образованию лишнего жира в талии. Об этом сообщает Newinform.

Так, очень вредны для фигуры фруктовые соки. В них содержится большое количество сахара. Также не стоит злоупотреблять выпечкой длительного хранения. Рулеты, кексы, бисквиты повышают уровень холестерина.

Самым калорийным молочным продуктом является мороженое. После употребления этого десерта у человека резко возрастает уровень инсулина.