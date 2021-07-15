В кефире трех брендов обнаружена кишечная палочка

Роскачество обнаружило в трех из семи брендов кефира кишечную палочку. Аутсайдерами оказались марки «То, что надо!», «Буренкино» и «Молочное царство», сказано в исследовании организации.

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В них выявили и другие недочеты: плесень, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации, недостоверную маркировку, малое количество дрожжей на конец срока. Лучшим признали марки «Простоквашино», «Каждый день», «Лента» и Parmalat. Замечаний к этим брендам у организации не было.

В Роскачестве также подчеркнули, что этот кефир сделан из качественного молока, в нем нет крахмала, растительных жиров и сухого молока. «Кефира среднего качества среди исследованных напитков нет. Кефир либо безупречен, либо его нельзя пить», — отмечается в исследовании.

Ранее Роскачество назвало лучший квас. Пять баллов (максимальная оценка) получили «Вятский» и «Очаковский». В числе лучших назван и квас под маркой «Силич», экспертами он также оценен на пять баллов.