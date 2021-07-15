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Ученые советуют: секреты правильного шашлыка

Мира Маркина
2 часа назад
У многих поклонников шашлыка есть собственный секретный рецепт. Одни выбирают мясо определенного животного, другие смешивают необычный маринад. На вкус и цвет товарищей нет: бесполезно выяснять, шашлык по какому рецепту вкуснее. «Рамблер» рассказывает, как приготовить любимое блюдо по мнению статистики и науки.
Ученые советуют: секреты правильного шашлыка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Технически «правильного» шашлыка не существует. Определенный стандарт имеется только на продукты, из которых шашлык готовят — например, на маринованное мясо, которое относят к мелкокусковым полуфабрикатам. ГОСТ определяет вид, цвет, запах, содержание белков и жиров, а также вкус изделия. А вот ГОСТа на шашлык как такового нет — уж слишком много рецептов.
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Мясо

Исследуя мясо с точки зрения вкуса и текстуры, необходимо понять его строение. Большинство товаров мясного отдела — скелетная мышечная ткань с прилегающей к ней жировой и соединительной тканями. Жировая прослойка ценится больше сухжилий: она придает мясу калорийности, а волокнам нежности. Хрящи же мешают поеданию, делая мясо жестким.
  • По содержанию мышечной, жировой и соединительной ткани мясные полуфабрикаты делятся на категории — А, Б, В, Г, Д. Чем дальше по «алфавиту», тем больше в мясе жира, сухожилий и хрящей. Соответственно, самый нежный шашлык получается из мяса категории А и Б.
  • Самое жирное мясо — утка, свинина, говядина.
Если готовить шашлык с научной точки зрения, то блюдо должно быть прежде всего полезным. В этом случае наука советует выбирать птицу и рыбу, а красное мясо ограничить.
  • Европейское общество кардиологов сообщает, что потребление красного мяса (то есть говядины, баранины, свинины) следует ограничить, заменяя его птицей, рыбой или бобовыми.
  • Cancer Discovery: в большинстве случаев причиной возникновения и развития рака кишечника является употребление красного мяса.

Маринад

Маринад нужен, чтобы сделать мясо мягче. Процессом размягчения занимаются кислоты, разрушающие коллаген — этот белок отвечает за упругость волокн. Поэтому большинство маринадов кислые: уксуса, майонез с лимоном, кефир. Подобным эффектом обладают фруктовые соки с ферментами, которые также разрушают коллаген — например, ананасовый.
  • Доказано, что спирт в составе ускоряет процесс маринования, так как быстрее растворяет жировую оболочку клеток. Это помогает другим ингредиентам быстрей просочиться в волокна.
  • Scientific American: некоторые виды маринада (темное пиво, вино, чай) на 50% уменьшают вероятность образования опасных канцерогенов, которые приводят к раку.
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